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Création d’un totebag recyclé à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Création d’un totebag recyclé à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque vendredi 10 juillet 2026.

Lieu : Lac Terre d'Auge

Adresse : LaCabane

Ville : 14130 Pont-l'Évêque

Département : Calvados

Début : vendredi 10 juillet 2026

Fin : vendredi 10 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Pont-l’Évêque

Création d’un totebag recyclé à LaCabane

Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10 17:30:00

Date(s) :
2026-07-10

À partir de tee-shirts recyclés
Tout public.
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Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77  contact@terredauge-tourisme.fr

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English : Création d’un totebag recyclé à LaCabane

Made from recycled T-shirts

L’événement Création d’un totebag recyclé à LaCabane Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Terre d’Auge Tourisme

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