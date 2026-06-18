Création d’un totebag recyclé à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque

Pont-l’Évêque

Création d’un totebag recyclé à LaCabane

Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 15:00:00

fin : 2026-07-10 17:30:00

Date(s) :

2026-07-10

À partir de tee-shirts recyclés

Tout public.

Vos totebags sans couture créés à partir de tee shirt recyclés.

Garanti 100% écolo. .

Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr

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English : Création d’un totebag recyclé à LaCabane

Made from recycled T-shirts

L’événement Création d’un totebag recyclé à LaCabane Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Terre d’Auge Tourisme