Création d’un totebag recyclé à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque
Création d’un totebag recyclé à LaCabane Lac Terre d’Auge Pont-l’Évêque vendredi 10 juillet 2026.
Pont-l’Évêque
Création d’un totebag recyclé à LaCabane
Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 15:00:00
fin : 2026-07-10 17:30:00
Date(s) :
2026-07-10
À partir de tee-shirts recyclés
Tout public.
Vos totebags sans couture créés à partir de tee shirt recyclés.
Garanti 100% écolo. .
Lac Terre d’Auge LaCabane Pont-l’Évêque 14130 Calvados Normandie +33 2 31 64 12 77 contact@terredauge-tourisme.fr
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English : Création d’un totebag recyclé à LaCabane
Made from recycled T-shirts
L’événement Création d’un totebag recyclé à LaCabane Pont-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-18 par OT Terre d’Auge Tourisme
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