Informations pratiques

Création d’une fresque collective en Bande Dessinée avec l’Atelier Pepe Martini Antipode Rennes Vendredi 20 novembre, 18h30 Ille-et-Vilaine

Les bénévoles, la Bibliothèque Antipode ainsi que et les artistes illustrateur·ices de l’atelier BD Pépé Martini vous proposent un atelier BD à ne pas manquer !

* Antipode- Le Forum

* À partir de 13 ans

* Gratuit sur inscription à [bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr](mailto:bibliotheque.antipode@ville-rennes.fr)

**Création d’une fresque collective en Bande Dessinée – Avec l’Atelier Pepe Martini** – Atelier – Rencontre

Les bénévoles, la Bibliothèque Antipode ainsi que et les artistes illustrateur·ices de l’atelier BD Pépé Martini vous proposent un atelier BD à ne pas manquer ! Dans une ambiance ludique et conviviale, réalisez, par groupe, des planches de BD en vue de la création d’une fresque collective. Quelques défis seront parsemés et les artistes seront là pour vous accompagner dans cette création collective ! Pas besoin de savoir dessiner, seule votre curiosité est essentielle.

_Un atelier accompagné par Zanzim, Jop, Mathilde Le Reste et Vincent Normant de l’atelier Pépé Martini._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-20T18:30:00.000+01:00

Fin : 2026-11-20T21:00:00.000+01:00

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https://antipode-rennes.fr/agenda/fresquebd-112026

Antipode 75 avenue Jules Maniez La Courrouze Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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