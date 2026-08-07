CRÉATION FLORALE SUR LE THÈME DE L’AUTOMNE. TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques
jeudi 29 octobre 2026 · TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN · Roques
Informations pratiques
Roques
CRÉATION FLORALE SUR LE THÈME DE L’AUTOMNE.
TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-29 09:30:00
fin : 2026-10-29 11:30:00
Date(s) :
2026-10-29
Développez votre créativité et celle de votre enfant en participant à cet atelier de création florale sur le thème de l’automne dans un cadre convivial et bienveillant.
On vous attend! .
TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 6 08 85 82 16 maisonpourtous@mairie-roques.fr
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English :
Unleash your creativity and your child’s by participating in this fall-themed floral design workshop in a friendly and supportive environment.
L’événement CRÉATION FLORALE SUR LE THÈME DE L’AUTOMNE. Roques a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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