CRÉATION FLORALE SUR LE THÈME DE L’AUTOMNE. TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN Roques

Informations pratiques

Roques

CRÉATION FLORALE SUR LE THÈME DE L’AUTOMNE.

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-29 09:30:00

fin : 2026-10-29 11:30:00

Date(s) :

2026-10-29

Développez votre créativité et celle de votre enfant en participant à cet atelier de création florale sur le thème de l’automne dans un cadre convivial et bienveillant.

On vous attend! .

TIERS-LIEU CULTUREL LE MOULIN 14 Avenue de la Gare Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie +33 6 08 85 82 16 maisonpourtous@mairie-roques.fr

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English :

Unleash your creativity and your child’s by participating in this fall-themed floral design workshop in a friendly and supportive environment.

L’événement CRÉATION FLORALE SUR LE THÈME DE L’AUTOMNE. Roques a été mis à jour le 2026-08-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE