Création Petits jeux Le Chambon-sur-Lignon

Création Petits jeux

100, chemin de Ladreyt Le Chambon-sur-Lignon Haute-Loire

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

l’atelier de 2h. Formule stage dès 6h.

Date :

Début : Jeudi 2026-06-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-06-01

Crée et personnalise ton petit jeu à partir de différents matériaux proposés. Dès 4 ans. Relâche le 09/07, 20 et 27/08.

100, chemin de Ladreyt Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 22 73 44 33 creaticri@outlook.fr

English :

Create and customize your own little game using a range of materials. Ages 4 and up. Closed on 09/07, 20 and 27/08.

