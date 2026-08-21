Création plastique collaborative, Parc du Marquenterre, Saint-Quentin-en-Tourmont

Informations pratiques

Création plastique collaborative Dimanche 13 septembre, 14h30 Parc du Marquenterre Somme

Cie Théâtre des Turbulences

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-13T14:30:00+02:00 – 2026-09-13T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-13T14:30:00+02:00 – 2026-09-13T15:15:00+02:00

Nous avons construit des supports d’expression invitants et intuitifs : des panneaux composés d’un patchwork de toiles. Accompagné·e·s par les textes de George Sand, les participant·e·s seront invité·e·s à évoluer ensemble entre les différentes toiles. Des matériaux foisonnent au sol, invitant à une expression libre. Un terrain de jeu sensible et évolutif, à la fois espace de création, d’expression et de contemplation.

“Stella Serfaty crée les conditions d’une rencontre et laisse chacun y trouver ce qu’il y trouve. Un théâtre qui semble disparaître pour mieux nous atteindre.” David Rofé-Sarfati / L’Autre Scène

« La compagnie Théâtre des Turbulences propose, à partir des écrits de George Sand, une parenthèse artistique aussi apaisante que vivifiante. » Marie-Céline Nivière / Coups d’œil

Parc du Marquenterre 25 bis chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont 80120 Somme Hauts-de-France

Théâtre, oeuvre plastique collaborative

Bruno Bayol