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Création plastique collaborative, Parc du Marquenterre, Saint-Quentin-en-Tourmont

dimanche 13 septembre 2026 · Parc du Marquenterre · Saint-Quentin-en-Tourmont

Création plastique collaborative, Parc du Marquenterre, Saint-Quentin-en-Tourmont

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Lieu
Parc du Marquenterre
Adresse
25 bis chemin des Garennes
Ville
80120 Saint-Quentin-en-Tourmont
Département
Somme
Tarif
Cie Théâtre des Turbulences

Création plastique collaborative Dimanche 13 septembre, 14h30 Parc du Marquenterre Somme

Cie Théâtre des Turbulences

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-13T14:30:00+02:00 – 2026-09-13T15:15:00+02:00
Fin : 2026-09-13T14:30:00+02:00 – 2026-09-13T15:15:00+02:00

Nous avons construit des supports d’expression invitants et intuitifs : des panneaux composés d’un patchwork de toiles. Accompagné·e·s par les textes de George Sand, les participant·e·s seront invité·e·s à évoluer ensemble entre les différentes toiles. Des matériaux foisonnent au sol, invitant à une expression libre. Un terrain de jeu sensible et évolutif, à la fois espace de création, d’expression et de contemplation.
“Stella Serfaty crée les conditions d’une rencontre et laisse chacun y trouver ce qu’il y trouve. Un théâtre qui semble disparaître pour mieux nous atteindre.” David Rofé-Sarfati / L’Autre Scène
« La compagnie Théâtre des Turbulences propose, à partir des écrits de George Sand, une parenthèse artistique aussi apaisante que vivifiante. » Marie-Céline Nivière / Coups d’œil

Parc du Marquenterre 25 bis chemin des Garennes Saint-Quentin-en-Tourmont 80120 Somme Hauts-de-France
Théâtre, oeuvre plastique collaborative

Bruno Bayol