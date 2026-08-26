Creative writing nuances de liberté Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime
mardi 17 novembre 2026 · Carré Léon Gaumont · Sainte-Maxime
Informations pratiques
Sainte-Maxime
Creative writing nuances de liberté
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-17 15:30:00
fin : 2026-11-17 17:30:00
Date(s) :
2026-11-17
Atelier inspiré du film Tehachapi explorez ce qui demeure vivant en nous malgré l’enfermement, l’effacement et l’éloignement.
.
Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Creative writing nuances of freedom
Workshop inspired by the film *Tehachapi*: explore what remains alive within us despite confinement, erasure, and distance.
L’événement Creative writing nuances de liberté Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime
À voir aussi à Sainte-Maxime (Var)
- Les rencontres de l’échiquier Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime 12 septembre 2026
- Immersion DécouVertes Office de Tourisme de Sainte-Maxime Sainte-Maxime 15 septembre 2026
- Rencontres littéraires le bar à livres Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime 15 septembre 2026
- Visite guidée de la tour carrée maison des traditions Tour Carrée Sainte-Maxime 17 septembre 2026
- Frédéric Mistral, la voix de la Provence Une langue, une œuvre, un héritage (expostion), Espace Maxime MOREAU, Sainte-Maxime 18 septembre 2026