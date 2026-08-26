Creative writing nuances de liberté Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Informations pratiques

Sainte-Maxime

Creative writing nuances de liberté

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-17 15:30:00

fin : 2026-11-17 17:30:00

Date(s) :

2026-11-17

Atelier inspiré du film Tehachapi explorez ce qui demeure vivant en nous malgré l’enfermement, l’effacement et l’éloignement.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

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English : Creative writing nuances of freedom

Workshop inspired by the film *Tehachapi*: explore what remains alive within us despite confinement, erasure, and distance.

L’événement Creative writing nuances de liberté Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de tourisme de Sainte Maxime