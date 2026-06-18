Créatures imaginaires du Périgord Quais de l’Isle Périgueux
Créatures imaginaires du Périgord Quais de l’Isle Périgueux lundi 3 août 2026.
Périgueux
Créatures imaginaires du Périgord
Quais de l’Isle Boulevard Georges Saumande Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-03 10:30:00
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Venez écouter des contes locaux où l’on rencontre de fantastiques créatures puis créer à votre tour, grâce au collage, une créature hybride merveilleuse digne d’un bestiaire médiéval ! Dans le cadre d’un été sur les quais. À partir de 4 ans Gratuit, sur réservation au chalet d’informations ou au 06 76 18 62 92. Rendez-vous sur les quais de l’Isle (entre les ponts des Barris et Saint-Georges) .
Quais de l’Isle Boulevard Georges Saumande Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 18 62 92
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English : Créatures imaginaires du Périgord
L’événement Créatures imaginaires du Périgord Périgueux a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Communal de Périgueux
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