Itinéraire Baroque Clôture Concert d’Orgue Bach Théâtre de l’Odysséee Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Itinéraire Baroque Clôture Concert d’Orgue Bach

Théâtre de l’Odysséee 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : 40 – 40 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 17:00:00

fin : 2026-08-02 18:30:00

Date(s) :

2026-08-02

CONCERT BACH

Suite orchestrale N° IV en Do majeur BWV 1069

Ouverture de la Passion selon Saint Mathieu

Cantate BWV 140 Wachet auf, ruft uns die Stimme

(Réveillez-vous la voix nous appelle)

Cantate BWV 147 Herz und Mund und Tat und Leben

(Le cœur et la bouche, et l’action et la vie)

Interprètes:

Ton Koopman (direction)

Amsterdam Baroque Orchestra & Choir .

Théâtre de l’Odysséee 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 05 13 contact@itinerairebaroque.com

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English : Itinéraire Baroque Clôture Concert d’Orgue Bach

L’événement Itinéraire Baroque Clôture Concert d’Orgue Bach Périgueux a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Communal de Périgueux