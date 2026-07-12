Itinéraire Baroque Clôture Concert d’Orgue Bach Théâtre de l’Odysséee Périgueux
dimanche 2 août 2026 · Théâtre de l'Odysséee · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Itinéraire Baroque Clôture Concert d’Orgue Bach
Théâtre de l’Odysséee 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne
Tarif : 40 – 40 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02 18:30:00
Date(s) :
2026-08-02
CONCERT BACH
Suite orchestrale N° IV en Do majeur BWV 1069
Ouverture de la Passion selon Saint Mathieu
Cantate BWV 140 Wachet auf, ruft uns die Stimme
(Réveillez-vous la voix nous appelle)
Cantate BWV 147 Herz und Mund und Tat und Leben
(Le cœur et la bouche, et l’action et la vie)
Interprètes:
Ton Koopman (direction)
Amsterdam Baroque Orchestra & Choir .
Théâtre de l’Odysséee 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 05 13 contact@itinerairebaroque.com
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English : Itinéraire Baroque Clôture Concert d’Orgue Bach
L’événement Itinéraire Baroque Clôture Concert d’Orgue Bach Périgueux a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Communal de Périgueux
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