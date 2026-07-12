UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Périgueux

Itinéraire Baroque Clôture Concert d’Orgue Bach Théâtre de l’Odysséee Périgueux

dimanche 2 août 2026 · Théâtre de l'Odysséee · Périgueux

Itinéraire Baroque Clôture Concert d’Orgue Bach Théâtre de l’Odysséee Périgueux

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Théâtre de l'Odysséee
Adresse
11 Rue Denfert Rochereau
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
40 40 50 Tarif de base plein tarif

Périgueux

Itinéraire Baroque Clôture Concert d’Orgue Bach

Théâtre de l’Odysséee 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux Dordogne

Tarif : 40 – 40 – 50 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 17:00:00
fin : 2026-08-02 18:30:00

Date(s) :
2026-08-02

CONCERT BACH

Suite orchestrale N° IV en Do majeur BWV 1069

Ouverture de la Passion selon Saint Mathieu

Cantate BWV 140 Wachet auf, ruft uns die Stimme
(Réveillez-vous la voix nous appelle)

Cantate BWV 147 Herz und Mund und Tat und Leben
(Le cœur et la bouche, et l’action et la vie)

Interprètes:

Ton Koopman (direction)
Amsterdam Baroque Orchestra & Choir   .

Théâtre de l’Odysséee 11 Rue Denfert Rochereau Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 90 05 13  contact@itinerairebaroque.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Itinéraire Baroque Clôture Concert d’Orgue Bach

L’événement Itinéraire Baroque Clôture Concert d’Orgue Bach Périgueux a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Communal de Périgueux

À voir aussi à Périgueux (Dordogne)