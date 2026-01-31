Saint-Pantaléon-les-Vignes

Crèche à l’église

Eglise Saint-Pantaléon-les-Vignes Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-08 09:00:00

fin : 2026-01-31 17:30:00

Date(s) :

2026-12-08

Installée dans l’église du village, la crèche est construite avec beaucoup de créativité par la famille Peloux et a bénéficié de nombreux dons, notamment de santons.

Elle change chaque année, donc n’hésitez pas à y retourner !

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Eglise Saint-Pantaléon-les-Vignes 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 90 83 mairie.stpantaleonlesvignes@wanadoo.fr

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English :

Installed in the village church, the crib was creatively constructed by the Peloux family and has benefited from numerous donations, notably of santons.

It changes every year, so don’t hesitate to return!

L’événement Crèche à l’église Saint-Pantaléon-les-Vignes a été mis à jour le 2024-12-14 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes