Crée ton tambour chamanique Les Bordes Saint-Lothain
Crée ton tambour chamanique Les Bordes Saint-Lothain vendredi 5 juin 2026.
Saint-Lothain
Crée ton tambour chamanique
Les Bordes La Maison du Haut Saint-Lothain Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-05
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-05
Stage Chamanique de fabrication d’un Tambour
Naissance de votre propre tambour Chamanique en connexion avec les esprits !
Lors de ce week-end vous créez vous même un objet sacré, authentique et unique, dans le respect du vivant et au contact du divin et des esprits alliés.
Déroulement
Vendredi
17h00 Cérémonie d’accueil et présentation des peaux aux éléments de la nature…
Nous commencerons par une cérémonie de purification, après quoi nous recueillerons de l’eau, ferons un voyage chamanique et tremperons nos peaux pendant la nuit.
19h30 Repas
Samedi
Préparation de la peau, nous couperons les peaux et tendrons la corde le matin, puis nous ferons la construction principale l’après-midi. Rituels dans la nature
Dimanche
Assemblage, finition, décoration du tambour. Nous terminerons toutes les parties qui doivent être terminées et nous créerons la mailloche du tambour.
Rituel de clôture. Nous aurons terminé vers 15h.
Nous travaillerons essentiellement à l’extérieur pour une partie du travail, il est donc important de porter des vêtements de pluie.
Entre 5 et 8 participant(e)s.
Informations complémentaires et inscription auprès de Xavier
Pas dispo demandez les autres dates programmées
Par Au tour de soi m’aime
Tambours chamaniques Doubs Jura .
Les Bordes La Maison du Haut Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 63 58 23 xavierfournier@autourdesoimaime.fr
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English : Crée ton tambour chamanique
L’événement Crée ton tambour chamanique Saint-Lothain a été mis à jour le 2026-05-25 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA
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