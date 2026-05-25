Crée ton tambour chamanique Les Bordes Saint-Lothain

Saint-Lothain

Crée ton tambour chamanique

Les Bordes La Maison du Haut Saint-Lothain Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-05

Stage Chamanique de fabrication d’un Tambour

Naissance de votre propre tambour Chamanique en connexion avec les esprits !

Lors de ce week-end vous créez vous même un objet sacré, authentique et unique, dans le respect du vivant et au contact du divin et des esprits alliés.

Déroulement

Vendredi

17h00 Cérémonie d’accueil et présentation des peaux aux éléments de la nature…

Nous commencerons par une cérémonie de purification, après quoi nous recueillerons de l’eau, ferons un voyage chamanique et tremperons nos peaux pendant la nuit.

19h30 Repas

Samedi

Préparation de la peau, nous couperons les peaux et tendrons la corde le matin, puis nous ferons la construction principale l’après-midi. Rituels dans la nature

Dimanche

Assemblage, finition, décoration du tambour. Nous terminerons toutes les parties qui doivent être terminées et nous créerons la mailloche du tambour.

Rituel de clôture. Nous aurons terminé vers 15h.

Nous travaillerons essentiellement à l’extérieur pour une partie du travail, il est donc important de porter des vêtements de pluie.

Entre 5 et 8 participant(e)s.

Informations complémentaires et inscription auprès de Xavier

Pas dispo demandez les autres dates programmées

Par Au tour de soi m’aime

Tambours chamaniques Doubs Jura .

Les Bordes La Maison du Haut Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 25 63 58 23 xavierfournier@autourdesoimaime.fr

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English : Crée ton tambour chamanique

L’événement Crée ton tambour chamanique Saint-Lothain a été mis à jour le 2026-05-25 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA