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Les 5 ans de La Maison du Haut Les Bordes Saint-Lothain

Les 5 ans de La Maison du Haut Les Bordes Saint-Lothain samedi 29 août 2026.

Lieu : Les Bordes

Adresse : La Maison du Haut

Ville : 39230 Saint-Lothain

Département : Jura

Début : samedi 29 août 2026

Fin : samedi 29 août 2026

Tarif :

Saint-Lothain

Les 5 ans de La Maison du Haut

Les Bordes La Maison du Haut Saint-Lothain Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Les 5 ans de La Maison du Haut Jeux en bois, Concert d’Arawa, spectacle de feu et autres surprises.

Plus d’informations à venir !   .

Les Bordes La Maison du Haut Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 79 15 27  maisonduhaut@free.fr

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English : Les 5 ans de La Maison du Haut

L’événement Les 5 ans de La Maison du Haut Saint-Lothain a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA