Les 5 ans de La Maison du Haut Les Bordes Saint-Lothain
Les 5 ans de La Maison du Haut Les Bordes Saint-Lothain samedi 29 août 2026.
Saint-Lothain
Les 5 ans de La Maison du Haut
Les Bordes La Maison du Haut Saint-Lothain Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Les 5 ans de La Maison du Haut Jeux en bois, Concert d’Arawa, spectacle de feu et autres surprises.
Plus d’informations à venir ! .
Les Bordes La Maison du Haut Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 79 15 27 maisonduhaut@free.fr
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English : Les 5 ans de La Maison du Haut
L’événement Les 5 ans de La Maison du Haut Saint-Lothain a été mis à jour le 2026-04-09 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA