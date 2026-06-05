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AGENDA · Saint-Lothain

Picnic à Saint Lothain Saint Lothain Saint-Lothain

dimanche 13 septembre 2026 · Saint Lothain · Saint-Lothain

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
12:00:00
Lieu
Saint Lothain
Adresse
Rue de l'Église
Ville
39230 Saint-Lothain
Département
Jura
Tarif
20 20 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Lothain

Picnic à Saint Lothain

Saint Lothain Rue de l’Église Saint-Lothain Jura

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 12:00:00
fin : 2026-09-13 16:30:00

Date(s) :
2026-09-13

Pique nique surplombant l’église de Saint Lothain.
Repas de produits locaux.
Boissons à acheter sur place.- bière de la Nocturne, vins de André Bonnot.
Visite d’un site clunisien crypte et église.
Animation musicale.
Randonnées tour du calvaire, découverte du patrimoine.
Visite d’une cave viticole.   .

Saint Lothain Rue de l’Église Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté   pestes.poligny@gmail.com

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English : Picnic à Saint Lothain

L’événement Picnic à Saint Lothain Saint-Lothain a été mis à jour le 2026-07-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

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