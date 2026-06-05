Picnic à Saint Lothain Saint Lothain Saint-Lothain
dimanche 13 septembre 2026 · Saint Lothain · Saint-Lothain
Informations pratiques
Saint-Lothain
Picnic à Saint Lothain
Saint Lothain Rue de l’Église Saint-Lothain Jura
Tarif : 20 – 20 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 12:00:00
fin : 2026-09-13 16:30:00
Date(s) :
2026-09-13
Pique nique surplombant l’église de Saint Lothain.
Repas de produits locaux.
Boissons à acheter sur place.- bière de la Nocturne, vins de André Bonnot.
Visite d’un site clunisien crypte et église.
Animation musicale.
Randonnées tour du calvaire, découverte du patrimoine.
Visite d’une cave viticole. .
Saint Lothain Rue de l’Église Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté pestes.poligny@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Picnic à Saint Lothain
L’événement Picnic à Saint Lothain Saint-Lothain a été mis à jour le 2026-07-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme
À voir aussi à Saint-Lothain (Jura)
- Crée ton tambour chamanique Les Bordes Saint-Lothain 14 juillet 2026
- MicMac Bazar Maison du Haut Saint-Lothain 23 juillet 2026
- Replay Maison du Haut Saint-Lothain 13 août 2026
- Les 5 ans de La Maison du Haut Les Bordes Saint-Lothain 29 août 2026