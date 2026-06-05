Picnic à Saint Lothain Saint Lothain Saint-Lothain

Informations pratiques

Saint-Lothain

Picnic à Saint Lothain

Saint Lothain Rue de l’Église Saint-Lothain Jura

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 12:00:00

fin : 2026-09-13 16:30:00

Date(s) :

2026-09-13

Pique nique surplombant l’église de Saint Lothain.

Repas de produits locaux.

Boissons à acheter sur place.- bière de la Nocturne, vins de André Bonnot.

Visite d’un site clunisien crypte et église.

Animation musicale.

Randonnées tour du calvaire, découverte du patrimoine.

Visite d’une cave viticole. .

Saint Lothain Rue de l’Église Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté pestes.poligny@gmail.com

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English : Picnic à Saint Lothain

L’événement Picnic à Saint Lothain Saint-Lothain a été mis à jour le 2026-07-03 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme