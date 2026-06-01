Crée ton Vin! atelier vinicole animé par Bastien Albiez, Domaine Les Gam’notes, Mont-sur-Rolle
Crée ton Vin! atelier vinicole animé par Bastien Albiez, Domaine Les Gam’notes, Mont-sur-Rolle jeudi 4 juin 2026.
Crée ton Vin! atelier vinicole animé par Bastien Albiez Jeudi 4 juin, 19h00 Domaine Les Gam’notes District de Nyon
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T19:00:00+02:00 – 2026-06-04T21:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T19:00:00+02:00 – 2026-06-04T21:00:00+02:00
Viens découvrir différents cépages, apprends à les assembler, et repars avec ta bouteille personnalisée!
Domaine Les Gam’notes Chemin du Verney 20 Mont-sur-Rolle 1185 District de Nyon Vaud [{« type »: « link », « value »: « https://www.lesgamnotes.ch/nos-vins/s55877c/Evenements »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.lesgamnotes.ch/nos-vins/s548304p/cree-ton-Vin-« }]
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