Créez votre carnet en papier recyclé Place de la Mairie Rennes Vendredi 17 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine

Avec la maison du livre.

La Maison du livre vous propose de réaliser un livre-carnet coloré en papier recyclé. Assemblez, agrafez, décorez et repartez avec votre livre-carnet en main ! Un souvenir personnalisé de la Maison du livre et de votre venue sur Transat en ville.

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Équipement culturel de Rennes Métropole, la Maison du livre est un espace de découverte et de valorisation du livre et des écritures sous toutes leurs formes. Situé à Bécherel, elle offre une programmation diversifiée et gratuite pour tous les publics ; exposition, ateliers, spectacles, projections, rencontres, accueil de résidences d’écriture et évènement annuels.

Rendez-vous à Bécherel pour la 31ème édition de la Nuit du livre, le samedi 1 août 2026 ! Retrouvez l’intégralité de son programme d’animations et de spectacles sur le site de la Maison du livre !

Plus d’infos sur le festival Transat en ville : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-17T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-17T18:30:00.000+02:00

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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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