Créez votre carnet en papier recyclé Place de la Mairie Rennes
Créez votre carnet en papier recyclé Place de la Mairie Rennes vendredi 17 juillet 2026.
Créez votre carnet en papier recyclé Place de la Mairie Rennes Vendredi 17 juillet, 17h00 Ille-et-Vilaine
Avec la maison du livre.
La Maison du livre vous propose de réaliser un livre-carnet coloré en papier recyclé. Assemblez, agrafez, décorez et repartez avec votre livre-carnet en main ! Un souvenir personnalisé de la Maison du livre et de votre venue sur Transat en ville.
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Équipement culturel de Rennes Métropole, la Maison du livre est un espace de découverte et de valorisation du livre et des écritures sous toutes leurs formes. Situé à Bécherel, elle offre une programmation diversifiée et gratuite pour tous les publics ; exposition, ateliers, spectacles, projections, rencontres, accueil de résidences d’écriture et évènement annuels.
Rendez-vous à Bécherel pour la 31ème édition de la Nuit du livre, le samedi 1 août 2026 ! Retrouvez l’intégralité de son programme d’animations et de spectacles sur le site de la Maison du livre !
Plus d’infos sur le festival Transat en ville : [https://linktr.ee/transatenville](https://linktr.ee/transatenville)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-17T17:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-17T18:30:00.000+02:00
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Place de la Mairie 35000 Rennes Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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