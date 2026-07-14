Visite sensible Musée des beaux-arts Rennes
dimanche 26 juillet 2026 · Musée des beaux-arts · Rennes
Informations pratiques
Visite sensible Musée des beaux-arts Rennes Dimanche 26 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine
Gratuit
Acceptez le temps de la visite de découvrir les œuvres du musée autrement : écoutez la description d’une œuvre sans la regarder au préalable, imaginez les dialogues entre les personnages des tableaux…
Acceptez le temps de la visite de découvrir les œuvres du musée autrement : écoutez la description d’une œuvre sans la regarder au préalable, imaginez les dialogues entre les personnages des tableaux, prenez en main les outils des artistes… Autant d’expériences qui invitent à prendre son temps et à vivre une parenthèse détendue et conviviale.
Le site du Musée des beaux-arts de Rennes situé Quai Zola propose un panorama de l’histoire de l’art depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Des expositions temporaires valorisent et complètent régulièrement les collections structurées autour de trois axes : un cabinet de curiosités enrichi au fil du temps, un fonds de peintures anciennes et un ensemble d’art moderne et contemporain.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-26T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-26T17:00:00.000+02:00
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02 23 62 17 45 mba-reservations@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/
Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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