Créon Plage Créon
vendredi 17 juillet 2026 · Créon
Informations pratiques
Créon
Créon Plage
Place de la Prévoté Créon Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 18:30:00
fin : 2026-07-19 23:59:00
Date(s) :
2026-07-17
Créon Plage s’installe du 17 au 19 juillet 2026 avec, pour thème cette année, la Dolce Vita . Du vendredi soir au dimanche soir, venez profiter de la plage de Créon sur la place de la Prévôté. Au programme, vous retrouverez des animations, de la restauration, des boissons fraîches, de la détente et une ambiance estivale et musicale pour toute la famille. Petits et grands, vous serez attendus nombreux pour partager un week-end festif et vous amuser dans une ambiance conviviale. .
Place de la Prévoté Créon 33670 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 18 24 99 comitedesfetescreon33@gmail.com
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English : Créon Plage
L’événement Créon Plage Créon a été mis à jour le 2026-07-04 par OT de l’Entre-deux-Mers
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