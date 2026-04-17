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Créons et bavardons Orratzetik hari Cambo-les-Bains

Créons et bavardons Orratzetik hari Cambo-les-Bains

Créons et bavardons Orratzetik hari Cambo-les-Bains vendredi 17 avril 2026.

Lieu : Orratzetik hari

Adresse : 3 Avenue Bordart

Ville : 64250 Cambo-les-Bains

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 17 avril 2026

Fin : vendredi 17 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Cambo-les-Bains

Créons et bavardons

Orratzetik hari 3 Avenue Bordart Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:00:00
fin : 2026-04-17 17:00:00

Date(s) :
2026-04-17

Initiation Loisir créatif.
Tout type de création perles, laine, broderies, crochet…   .

Orratzetik hari 3 Avenue Bordart Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 03 25 28 

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English : Créons et bavardons

L’événement Créons et bavardons Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cambo les Bains

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