Créons et bavardons Orratzetik hari Cambo-les-Bains
Créons et bavardons Orratzetik hari Cambo-les-Bains vendredi 17 avril 2026.
Cambo-les-Bains
Créons et bavardons
Orratzetik hari 3 Avenue Bordart Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 15:00:00
fin : 2026-04-17 17:00:00
Date(s) :
2026-04-17
Initiation Loisir créatif.
Tout type de création perles, laine, broderies, crochet… .
Orratzetik hari 3 Avenue Bordart Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 59 03 25 28
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English : Créons et bavardons
L’événement Créons et bavardons Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Cambo les Bains
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