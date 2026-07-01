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AGENDA · Briollay

Crépusculaire en kayak chemin du barrage de pont Briollay

vendredi 17 juillet 2026 · chemin du barrage de pont · Briollay

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
chemin du barrage de pont
Adresse
Départ du barrage de pont
Ville
49125 Briollay
Département
Maine-et-Loire
Tarif
15 15

Briollay

Crépusculaire en kayak

chemin du barrage de pont Départ du barrage de pont Briollay Maine-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-17 20:00:00
fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-21

A la tombée de la nuit, découvrez le Loir et sa nature environnante. Laissez-vous transporter par les lumières de fin de journée accompagné d’un moniteur du club nautique d’Ecouflant.
Réservation et paiement uniquement en ligne.   .

chemin du barrage de pont Départ du barrage de pont Briollay 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 76 29 73 66  tourisme@rivesduloirenanjou.fr

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English :

L’événement Crépusculaire en kayak Briollay a été mis à jour le 2026-07-04 par Destination Angers

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