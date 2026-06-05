Briollay

Festival Les Arts Cocottes

Briollay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 10:00:00

fin : 2026-08-29 01:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Les Cocottes convient petits et grands au festival au bord de l’eau LES ARTS COCOTTES pour rire, danser, jouer en famille ou entre amis .

Briollay 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire lesartscocottes@gmail.com

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English :

L’événement Festival Les Arts Cocottes Briollay a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers