Festival Les Arts Cocottes Briollay
Festival Les Arts Cocottes Briollay samedi 29 août 2026.
Briollay
Festival Les Arts Cocottes
Briollay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 10:00:00
fin : 2026-08-29 01:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Les Cocottes convient petits et grands au festival au bord de l’eau LES ARTS COCOTTES pour rire, danser, jouer en famille ou entre amis .
Briollay 49125 Maine-et-Loire Pays de la Loire lesartscocottes@gmail.com
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English :
L’événement Festival Les Arts Cocottes Briollay a été mis à jour le 2026-06-05 par Destination Angers