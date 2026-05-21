Creuse Far West Elevage de Bisons Thauron

Thauron

Creuse Far West

Elevage de Bisons 2 Le Palais Thauron Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-25

L’Association ‘Ranch Events’ vous présente Creuse Far West, un évènement au cœur de l’Elevage de Bisons du Palais à Thauron.

Venez découvrir un camp western en compagnie de Lucky Luke et également prendre part aux diverses activités organisées

– stands d’artisanat amérindien et Western

– visites des parcs à Bisons à tarifs réduits

– jeux western pour petits et grands

– initiation au Tir à l’arc et danse country

camps Western Teppee et danses amérindiennes

– concert Buffalo Hill Billy le samedi soir

Restauration et buvette sur place.

Entrée Gratuite .

Elevage de Bisons 2 Le Palais Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@creuse-far-west.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Creuse Far West

L’événement Creuse Far West Thauron a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Creuse Sud Ouest