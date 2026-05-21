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Creuse Far West Elevage de Bisons Thauron

Creuse Far West Elevage de Bisons Thauron

Creuse Far West Elevage de Bisons Thauron samedi 25 juillet 2026.

Lieu : Elevage de Bisons

Adresse : 2 Le Palais

Ville : 23250 Thauron

Département : Creuse

Début : samedi 25 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Tarif :

Thauron

Creuse Far West

Elevage de Bisons 2 Le Palais Thauron Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26

Date(s) :
2026-07-25

L’Association ‘Ranch Events’ vous présente Creuse Far West, un évènement au cœur de l’Elevage de Bisons du Palais à Thauron.

Venez découvrir un camp western en compagnie de Lucky Luke et également prendre part aux diverses activités organisées
– stands d’artisanat amérindien et Western
– visites des parcs à Bisons à tarifs réduits
– jeux western pour petits et grands
– initiation au Tir à l’arc et danse country
camps Western Teppee et danses amérindiennes
– concert Buffalo Hill Billy le samedi soir

Restauration et buvette sur place.

Entrée Gratuite   .

Elevage de Bisons 2 Le Palais Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine   contact@creuse-far-west.org

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English : Creuse Far West

L’événement Creuse Far West Thauron a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Creuse Sud Ouest

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