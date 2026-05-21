Creuse Far West Elevage de Bisons Thauron
Creuse Far West Elevage de Bisons Thauron samedi 25 juillet 2026.
Thauron
Creuse Far West
Elevage de Bisons 2 Le Palais Thauron Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-25
L’Association ‘Ranch Events’ vous présente Creuse Far West, un évènement au cœur de l’Elevage de Bisons du Palais à Thauron.
Venez découvrir un camp western en compagnie de Lucky Luke et également prendre part aux diverses activités organisées
– stands d’artisanat amérindien et Western
– visites des parcs à Bisons à tarifs réduits
– jeux western pour petits et grands
– initiation au Tir à l’arc et danse country
camps Western Teppee et danses amérindiennes
– concert Buffalo Hill Billy le samedi soir
Restauration et buvette sur place.
Entrée Gratuite .
Elevage de Bisons 2 Le Palais Thauron 23250 Creuse Nouvelle-Aquitaine contact@creuse-far-west.org
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English : Creuse Far West
L’événement Creuse Far West Thauron a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Creuse Sud Ouest
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