Cric crac, un conte sort du sac ! La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Cric crac, un conte sort du sac ! La Cabane Villeneuve-sur-Lot samedi 7 mars 2026.
Cric crac, un conte sort du sac !
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07
fin : 2026-03-07
Date(s) :
2026-03-07
Spectacle pour toute la famille par Claire Delpuerto.
35 minutes d’histoires et de musiques suivi d’un goûter offert.
Spectacle pour toute la famille par Claire Delpuerto.
35 minutes d’histoires et de musiques suivi d’un goûter offert. .
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67 heuresvagabondes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cric crac, un conte sort du sac !
Show for the whole family by Claire Delpuerto.
35 minutes of stories and music followed by a snack.
L’événement Cric crac, un conte sort du sac ! Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-03-03 par OT Villeneuve Vallée du Lot