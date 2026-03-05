Cric crac, un conte sort du sac ! La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Cric crac, un conte sort du sac !

La Cabane, 52 Rue des Girondins, Villeneuve-sur-Lot

Date : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Spectacle pour toute la famille par Claire Delpuerto.

35 minutes d’histoires et de musiques suivi d’un goûter offert.

Contact : +33 6 15 88 73 67, heuresvagabondes@gmail.com

English : Cric crac, un conte sort du sac !

Show for the whole family by Claire Delpuerto.

35 minutes of stories and music followed by a snack.

