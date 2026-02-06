Criée, port et mareyage Rue du port Erquy
Rue du port Devant la grille d’entrée de la criée Erquy Côtes-d’Armor
La visite guidée et commentée de la criée et du port d’Erquy sera l’occasion de découvrir les différentes étapes du parcours du poisson de son débarquement aux étals de nos poissonniers.
A partir de 6 ans. Prévoir des vêtements chauds. Réservation obligatoire .
Rue du port Devant la grille d’entrée de la criée Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
