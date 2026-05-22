Criée, port et mareyage Rue du port Erquy
Criée, port et mareyage Rue du port Erquy mardi 7 juillet 2026.
Erquy
Criée, port et mareyage
Rue du port Devant la grille d’entrée de la criée Erquy Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-07-07
Date(s) :
2026-07-07
La visite guidée et commentée de la criée et du port d’Erquy sera l’occasion de découvrir les différentes étapes du parcours du poisson de son débarquement aux étals de nos poissonniers.
A partir de 6 ans. Prévoir des vêtements chauds. Réservation obligatoire .
Rue du port Devant la grille d’entrée de la criée Erquy 22430 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 50 83
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English :
L’événement Criée, port et mareyage Erquy a été mis à jour le 2026-05-20 par Syndicat des Caps
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