Crimes et rémissions en bas-Poitou médiéval Espace Geoffroy d’Estissac Maillezais

Crimes et rémissions en bas-Poitou médiéval

Espace Geoffroy d’Estissac 33 Rue de l’Église Maillezais Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 20:30:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Jacques Chauvet propose d’évoquer les mœurs de nos ancêtres poitevins à travers ces affaires criminelles. Il montrera également comment même les plus modestes pouvaient obtenir le pardon du roi, et abordera les pratiques de la justice médiévale ainsi que la notion d

Les Actes royaux du Poitou (1302-1483) fourmillent d’affaires criminelles qui nous plongent, dans le quotidien de nos aïeux du Moyen Âge gens de guerre prompts au pillage, clergé peu enclin à la chasteté, rogneurs d’écus, faussaires, joueurs invétérés. Et toute une cohorte de marginaux qui n’avaient manifestement pas lu les manuels de bonne conduite.

Ces archives font surgir les faits et gestes de nos ancêtres, ces Poitevins du petit peuple, brièvement arrachés à l’anonymat pour avoir obtenu le pardon du roi… au prix, bien souvent, d’un habile et grossier travestissement des faits.

Illustrée par des exemples puisés entre autres dans le marais du Sud-Vendée, cette conférence évoque une justice médiévale qui, contrairement aux idées reçues, privilégie la négociation entre les parties afin d’éteindre le cycle des vengeances. La miséricorde accordée par la partie lésée n’est pas désintéressée. Elle révèle une obsession très concrète du Jugement dernier où chacun espère obtenir en retour le pardon qu’il aura accordé de son vivant. Plus surprenant encore, le roi tient à justifier sa propre mansuétude en invoquant des raisons qui nous laissent pantois. .

Espace Geoffroy d’Estissac 33 Rue de l’Église Maillezais 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 33 52 64 78 aamaillezais@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Jacques Chauvet proposes to evoke the customs of our Poitevin ancestors through these criminal cases. He will also show how even the most modest could obtain the king?s pardon, and will touch on the practices of medieval justice as well as the notion of justice

L’événement Crimes et rémissions en bas-Poitou médiéval Maillezais a été mis à jour le 2026-01-27 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin