Criquets, sauterelles et autres insectes, Réserve naturelle régionale des Bruyères de Sainte-Assise, Seine-Port

Criquets, sauterelles et autres insectes Samedi 29 août, 14h00 Réserve naturelle régionale des Bruyères de Sainte-Assise Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T16:30:00+02:00

Fin : 2026-08-29T14:00:00+02:00 – 2026-08-29T16:30:00+02:00

Dans le cadre de l’évènement régional Jardins ouverts

Partons à la découverte du monde méconnu des criquets et des sauterelles : qui sont-ils, comment vivent-ils, comment les favoriser ?

Lovée au cœur des 3 000 hectares du massif forestier de Bréviande, la Réserve naturelle régionale des Bruyères de Sainte-Assise constitue l’un des plus grands réservoirs d’insectes d’Île-de-France. 550 espèces y ont été inventoriées ! Réputée pour ses landes de bruyères et d’ajoncs qui rappellent la façade atlantique, la réserve est aujourd’hui fermée au public. Cette animation est donc l’occasion unique de découvrir son patrimoine naturel !

Réserve naturelle régionale des Bruyères de Sainte-Assise Route de Saint-Assise, 77240 Seine-Port, France Seine-Port 77240 Seine-et-Marne Île-de-France

Sortie coorganisée par Île-de-France Nature insecte insectes

Guillaume LARREGLE