Avermes

Critérium cyclisme professionnel

Centre ville Avermes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 17:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Caravane publicitaire, parade des coureurs, critérium professionnel avec les coureurs du Tour de France. Restauration et concert de clôture.

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Centre ville Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 55 03

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English :

Publicity caravan, riders’ parade, professional criterium with Tour de France riders. Catering and closing concert.

L’événement Critérium cyclisme professionnel Avermes a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région