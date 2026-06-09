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Critérium cyclisme professionnel Avermes

Critérium cyclisme professionnel Avermes vendredi 7 août 2026.

Adresse : Centre ville

Ville : 03000 Avermes

Département : Allier

Début : vendredi 7 août 2026

Fin : vendredi 7 août 2026

Heure de début : 17:30:00

Tarif :

Avermes

Critérium cyclisme professionnel

Centre ville Avermes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 17:30:00
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Caravane publicitaire, parade des coureurs, critérium professionnel avec les coureurs du Tour de France. Restauration et concert de clôture.
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Centre ville Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 55 03 

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English :

Publicity caravan, riders’ parade, professional criterium with Tour de France riders. Catering and closing concert.

L’événement Critérium cyclisme professionnel Avermes a été mis à jour le 2026-06-09 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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