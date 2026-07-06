Soirée des associations Place Claude Wormser Avermes

Informations pratiques

Avermes

Soirée des associations

Place Claude Wormser Parc de la mairie Avermes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 17:00:00

fin : 2026-09-04 22:00:00

Date(s) :

2026-09-04

Sport, culture, loisirs, engagement citoyen… Ce rendez-vous convivial est l’occasion idéale de venir à la rencontre d’une trentaine de nos associations locales.

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Place Claude Wormser Parc de la mairie Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 55 03 accueil@mairieavermes.fr

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English :

Sports, culture, recreation, community involvement? This friendly event is the perfect opportunity to come and meet about thirty of our local organizations.

L’événement Soirée des associations Avermes a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région