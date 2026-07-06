Soirée des associations Place Claude Wormser Avermes
vendredi 4 septembre 2026 · Place Claude Wormser · Avermes
Informations pratiques
Avermes
Soirée des associations
Place Claude Wormser Parc de la mairie Avermes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 17:00:00
fin : 2026-09-04 22:00:00
Date(s) :
2026-09-04
Sport, culture, loisirs, engagement citoyen… Ce rendez-vous convivial est l’occasion idéale de venir à la rencontre d’une trentaine de nos associations locales.
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Place Claude Wormser Parc de la mairie Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 46 55 03 accueil@mairieavermes.fr
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English :
Sports, culture, recreation, community involvement? This friendly event is the perfect opportunity to come and meet about thirty of our local organizations.
L’événement Soirée des associations Avermes a été mis à jour le 2026-07-06 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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