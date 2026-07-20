Marche semi nocturne Parking Islea Avermes

Informations pratiques

Avermes

Marche semi nocturne

Parking Islea Avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Règlement sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-26 19:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Parcours de 7km, marche encadrée, a l’arrivée une assiette gourmande et une tarte aux fruits,.

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Parking Islea Avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 48 21 33

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English :

A 7-kilometer hike with a guided walk; at the finish line, a gourmet plate and a fruit tart.

L’événement Marche semi nocturne Avermes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région