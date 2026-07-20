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Marche semi nocturne Parking Islea Avermes

samedi 26 septembre 2026 · Parking Islea · Avermes

Informations pratiques

Début
samedi 26 septembre 2026
Fin
samedi 26 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Parking Islea
Adresse
Avenue des Isles
Ville
03000 Avermes
Département
Allier
Tarif
12 12 12 Règlement sur place

Avermes

Marche semi nocturne

Parking Islea Avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Règlement sur place

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26

Date(s) :
2026-09-26

Parcours de 7km, marche encadrée, a l’arrivée une assiette gourmande et une tarte aux fruits,.
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Parking Islea Avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 48 21 33 

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English :

A 7-kilometer hike with a guided walk; at the finish line, a gourmet plate and a fruit tart.

L’événement Marche semi nocturne Avermes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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