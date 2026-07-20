Marche semi nocturne Parking Islea Avermes
samedi 26 septembre 2026 · Parking Islea · Avermes
Informations pratiques
Avermes
Marche semi nocturne
Parking Islea Avenue des Isles Avermes Allier
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Règlement sur place
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-26 19:00:00
fin : 2026-09-26
Date(s) :
2026-09-26
Parcours de 7km, marche encadrée, a l’arrivée une assiette gourmande et une tarte aux fruits,.
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Parking Islea Avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 73 48 21 33
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English :
A 7-kilometer hike with a guided walk; at the finish line, a gourmet plate and a fruit tart.
L’événement Marche semi nocturne Avermes a été mis à jour le 2026-07-20 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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