AGENDA · Avermes
Brocante Stade des Isles Avermes
dimanche 2 août 2026 · Stade des Isles · Avermes
Informations pratiques
Avermes
Brocante
Stade des Isles Avenue des Isles Avermes Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Brocante ouverte à toutes et tous. restauration buvette granités.
.
Stade des Isles Avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 59 89 48 scavermes@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Flea market open to everyone. Food, drinks, and granite items.
L’événement Brocante Avermes a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
À voir aussi à Avermes (Allier)
- Critérium cyclisme professionnel Avermes 7 août 2026
- Soirée des associations Place Claude Wormser Avermes 4 septembre 2026