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AGENDA · Avermes

Brocante Stade des Isles Avermes

dimanche 2 août 2026 · Stade des Isles · Avermes

Informations pratiques

Début
dimanche 2 août 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Heure de début
06:00:00
Lieu
Stade des Isles
Adresse
Avenue des Isles
Ville
03000 Avermes
Département
Allier
Tarif

Avermes

Brocante

Stade des Isles Avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 06:00:00
fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Brocante ouverte à toutes et tous. restauration buvette granités.
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Stade des Isles Avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 59 89 48  scavermes@gmail.com

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English :

Flea market open to everyone. Food, drinks, and granite items.

L’événement Brocante Avermes a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région

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