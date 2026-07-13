Brocante Stade des Isles Avermes

Informations pratiques

Avermes

Brocante

Stade des Isles Avenue des Isles Avermes Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 06:00:00

fin : 2026-08-02 18:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Brocante ouverte à toutes et tous. restauration buvette granités.

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Stade des Isles Avenue des Isles Avermes 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 86 59 89 48 scavermes@gmail.com

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English :

Flea market open to everyone. Food, drinks, and granite items.

L’événement Brocante Avermes a été mis à jour le 2026-07-13 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région