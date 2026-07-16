Critérium de Colmar Colmar
mardi 11 août 2026 · Colmar
Informations pratiques
Colmar
Critérium de Colmar
Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11 12:00:00
fin : 2026-08-11 20:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Le Critérium de Colmar revient au coeur de la ville pour un grand rendez-vous cycliste !
Cette édition mettra également à l’honneur le cyclisme féminin avec la course Elites Femmes suivi ensuite par la course Elite Hommes.
Le Critérium de Colmar revient au coeur de la ville pour un grand rendez-vous cycliste !
Cette édition mettra également à l’honneur le cyclisme féminin avec la course Elites Femmes suivi ensuite par la course Elite Hommes.
Ambiance festive, animations pour petits et grands et spectacle sportif feront vibrer le centre-ville tout au long de l’évènement.
Programme
14h présentations des coureurs hommes et femmes
15h course élimination femmes
16h course élimination hommes
17h Critérium femmes
18h15 Critérium hommes
19h30 Podium
Buvette et restauration sur place. .
Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 27 82 38 07 criteriumdecolmar@gmail.com
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English :
The Critérium de Colmar returns to the heart of the city for a major cycling event!
This edition will also highlight women’s cycling with the Elite Women’s race, followed by the Elite Men’s race.
L’événement Critérium de Colmar Colmar a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Colmar
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