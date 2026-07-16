Informations pratiques

Colmar

Critérium de Colmar

Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-11 12:00:00

fin : 2026-08-11 20:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Le Critérium de Colmar revient au coeur de la ville pour un grand rendez-vous cycliste !

Cette édition mettra également à l’honneur le cyclisme féminin avec la course Elites Femmes suivi ensuite par la course Elite Hommes.

Le Critérium de Colmar revient au coeur de la ville pour un grand rendez-vous cycliste !

Cette édition mettra également à l’honneur le cyclisme féminin avec la course Elites Femmes suivi ensuite par la course Elite Hommes.

Ambiance festive, animations pour petits et grands et spectacle sportif feront vibrer le centre-ville tout au long de l’évènement.

Programme

14h présentations des coureurs hommes et femmes

15h course élimination femmes

16h course élimination hommes

17h Critérium femmes

18h15 Critérium hommes

19h30 Podium

Buvette et restauration sur place. .

Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 27 82 38 07 criteriumdecolmar@gmail.com

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English :

The Critérium de Colmar returns to the heart of the city for a major cycling event!

This edition will also highlight women’s cycling with the Elite Women’s race, followed by the Elite Men’s race.

L’événement Critérium de Colmar Colmar a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Colmar