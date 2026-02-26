Colmar

Mini foire aux vins Domaine Karcher

Place de l’Ancienne Douane Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-12 10:00:00

fin : 2026-08-21 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Découvrez les vins du Domaine dans le cadre idyllique du vieux Colmar !

Ce domaine colmarien vous fera découvrir ses différents vins, que vous pourrez déguster ou directement acheter sur place. 0 .

Place de l’Ancienne Douane Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 14 42 info@vins-karcher.com

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English :

Discover the Domaine’s wines in the idyllic setting of old Colmar!

L’événement Mini foire aux vins Domaine Karcher Colmar a été mis à jour le 2026-02-26 par Office de tourisme de Colmar