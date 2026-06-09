Informations pratiques

Colmar

Seize neuvième la soirée du clip musical

19 rue des Jardins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

L’objectif est de valoriser ce genre artistique encore méconnu et de faire découvrir au grand public les meilleurs clips musicaux indépendants du moment en Alsace !

La Ville de Colmar organise sa 5e édition de Seize neuvième La soirée du clip musical.

L’objectif est de valoriser ce genre artistique encore méconnu et de faire découvrir au grand public les meilleurs clips musicaux indépendants du moment en Alsace !

Unique en son genre, le festival du clip vidéo de Colmar met à l’honneur la création audiovisuelle musicale sous toutes ses formes. Ouvert à tous les styles et univers artistiques, il célèbre la richesse et la diversité du clip vidéo, véritable terrain d’expression pour les artistes d’aujourd’hui.

Les vidéos retenues seront diffusées sur le parking du Grillen lors d’une rencontre entre les artistes, les réalisateurs et le public, le temps d’une soirée festive dédiée au visionnage des clips sur grand écran.

Des DJ hip-hop se succéderont tout au long de l’événement, en alternance avec la diffusion des clips.

Un espace street food composé de foodtrucks locaux complètera cette soirée dédiée à la culture urbaine.

Un événement animé par l’association Hip-hop from Elsass. 0 .

19 rue des Jardins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 68 99 56 34 caroline.masson@colmar.fr

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English :

The aim is to raise the profile of this still little-known artistic genre and introduce the general public to the best independent music videos currently available in Alsace!

L’événement Seize neuvième la soirée du clip musical Colmar a été mis à jour le 2026-07-16 par Office de tourisme de Colmar