Croc-en-jambe, Médiathèque d’Emery Raphaël Cuevas, Émerainville

Informations pratiques

Croc-en-jambe Samedi 17 octobre, 16h00 Médiathèque d’Emery Raphaël Cuevas Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:45:00+02:00

Fin : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:45:00+02:00

Spectacle jeune public dès 4 ans

Médiathèque d’Emery Raphaël Cuevas Rue Louise Michel 77184 Emerainville Émerainville 77184 Malnoue Seine-et-Marne Île-de-France

Monia Lyorit