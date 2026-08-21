AGENDA · Émerainville
Croc-en-jambe, Médiathèque d’Emery Raphaël Cuevas, Émerainville
samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque d'Emery Raphaël Cuevas · Émerainville
Informations pratiques
Croc-en-jambe Samedi 17 octobre, 16h00 Médiathèque d’Emery Raphaël Cuevas Seine-et-Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:45:00+02:00
Fin : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:45:00+02:00
Spectacle jeune public dès 4 ans
Médiathèque d’Emery Raphaël Cuevas Rue Louise Michel 77184 Emerainville Émerainville 77184 Malnoue Seine-et-Marne Île-de-France
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