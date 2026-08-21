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Croc-en-jambe, Médiathèque d’Emery Raphaël Cuevas, Émerainville

samedi 17 octobre 2026 · Médiathèque d'Emery Raphaël Cuevas · Émerainville

Croc-en-jambe, Médiathèque d’Emery Raphaël Cuevas, Émerainville

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
Médiathèque d'Emery Raphaël Cuevas
Adresse
Rue Louise Michel 77184 Emerainville
Ville
77184 Émerainville
Département
Seine-et-Marne

Croc-en-jambe Samedi 17 octobre, 16h00 Médiathèque d’Emery Raphaël Cuevas Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:45:00+02:00
Fin : 2026-10-17T16:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:45:00+02:00

Spectacle jeune public dès 4 ans

Médiathèque d’Emery Raphaël Cuevas Rue Louise Michel 77184 Emerainville Émerainville 77184 Malnoue Seine-et-Marne Île-de-France
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