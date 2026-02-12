Croc’ En Livre Librairie Millefeuille Clamecy

Croc’ En Livre

Librairie Millefeuille 20 Rue du Grand Marché Clamecy Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 18:30:00

fin : 2026-03-06 20:30:00

Date(s) :

2026-03-06

Nouvelle animation à la librairie le Millefeuille Croc’ En Livre Partagez vos coups de cœur, chaque mois sur un thème différent Pour ce mois de mars le féminisme Réservation conseillée Présentation du Festival Associatif qui se déroulera le 8 mars à la salle polyvalente de Clamecy .

Librairie Millefeuille 20 Rue du Grand Marché Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 24 41 18 librairie.lemillefeuille@orange.fr

English : Croc’ En Livre

