Croc Nature

Ménil Mayenne

Début : 2026-05-08 10:00:00

fin : 2026-05-08 14:00:00

2026-05-08

Visites gratuites À la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.

Accompagnés d’une paysagiste-herboriste, découvrezdes plantes spontanées comestibles, cuisinez et dégustez !

Rendez-vous au bac de Ménil.

Plus d’information auprès du Conseil départemental de la Mayenne

02 43 58 13 29 .

Ménil 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 29

Free tours Discover the Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.

