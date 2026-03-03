Croc Nature Ménil
Croc Nature Ménil vendredi 8 mai 2026.
Croc Nature
Ménil Mayenne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 10:00:00
fin : 2026-05-08 14:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Visites gratuites À la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.
Accompagnés d’une paysagiste-herboriste, découvrezdes plantes spontanées comestibles, cuisinez et dégustez !
Rendez-vous au bac de Ménil.
Plus d’information auprès du Conseil départemental de la Mayenne
02 43 58 13 29 .
Ménil 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 58 13 29
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Free tours Discover the Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.
L’événement Croc Nature Ménil a été mis à jour le 2026-03-03 par SUD MAYENNE