Croco’Fest La Plaine
Croco’Fest La Plaine samedi 27 juin 2026.
La Plaine
Croco’Fest
Lieu dit Les mottais La Plaine Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-28 06:00:00
Date(s) :
2026-06-27 2026-06-28
Le Festival Croco’Fest est de retour pour une seconde édition !
On se retrouve une soirée placée sur le thème de l’eclectisme ! De la pop, au rock en passant par les musiques électroniques, il y en aura pour tous les goûts !
En plus de la musique, vous retrouverez sur place un petit marché de créateurs ainsi qu’un tatoueur !
Camping gratuit, bar et restauration sur place.
Pour prendre vos billets, rdv sur Helloasso https://www.helloasso.com/associations/jose-corporation/evenements/croco-fest-1 .
Lieu dit Les mottais La Plaine 49360 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 68 76 00 18
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English :
L’événement Croco’Fest La Plaine a été mis à jour le 2026-06-05 par Office de tourisme du Choletais
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