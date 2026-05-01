Croisière Bordeaux by night à bord du Marco Polo au départ de Cadillac Rue du Jardin Public Cadillac-sur-Garonne
Croisière Bordeaux by night à bord du Marco Polo au départ de Cadillac Rue du Jardin Public Cadillac-sur-Garonne vendredi 22 mai 2026.
Cadillac-sur-Garonne
Croisière Bordeaux by night à bord du Marco Polo au départ de Cadillac
Rue du Jardin Public Ponton Eiffel Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : 79 – 79 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 17:30:00
fin : 2026-08-21 00:00:00
Date(s) :
2026-05-22 2026-07-19 2026-08-21
Admirez la Garonne au coucher du soleil et visitez la cité bordelaise illuminée, une sortie hors du commun. Vous embarquerez au départ de Cadillac-sur-Garonne à bord du Marco Polo, un magnifique bateau allemand des années 60 aux allures de Tintin. Il dispose de deux grands salons et d’un superbe pont supérieur en teck, qui offrent charme et confort. Le bateau longera les rives verdoyantes de l’Entre-deux-Mers et les châteaux viticoles qui surplombent la Garonne. Les villages pittoresques et les carrelets de pêche ponctuent le trajet, offrant un panorama authentique et apaisant. À l’arrivée à Bordeaux, la ville s’illumine, dévoilant ses façades XVIIIᵉ siècle classées UNESCO, le Pont de Pierre scintillant et la majestueuse Place de la Bourse se reflétant dans le Miroir d’Eau. Le buffet basque (charcuteries, fromages, boissons softs, vins, cafés) à volonté vous sera servi. .
Rue du Jardin Public Ponton Eiffel Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 63 68 00 contact@lagirondedusud.com
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English : Croisière Bordeaux by night à bord du Marco Polo au départ de Cadillac
L’événement Croisière Bordeaux by night à bord du Marco Polo au départ de Cadillac Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-05-16 par La Gironde du Sud
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