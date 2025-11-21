Croisière Claude François sur Seine Bateau Parisien Le Bretagne Paris
Croisière Claude François sur Seine Bateau Parisien Le Bretagne Paris dimanche 8 mars 2026.
L’association Les amis de Claude François vous propose une
croisière Claude François sur Seine !
Programme :
Déjeuner romantique sur un bateau Parisien avec les plus
belles chansons tendres de Claude François interprétées par un chanteur.
Vivez la magie
d’une croisière sur la Seine au cœur de Paris au départ de la Tour Eiffel.
Profitez d’un moment unique, mariant une vue panoramique à
couper le souffle sur les plus beaux monuments de Paris qui défilent au rythme
de l’eau à des plats élaborés à partir d’ingrédients frais et de saison, tout
en écoutant les chansons les plus tendres et romantiques de Claude François.
Réservez dès maintenant pour vivre une expérience
inoubliable à Paris, la ville où Claude François a vécu, travaillé et créé.
Avec cette croisière Claude François sur Seine, plongez dans
l’élégance ultime avec une cuisine française traditionnelle préparée sur place,
tout en profitant d’une vue panoramique sur les monuments emblématiques de
Paris le long de la Seine.
La croisière commentée vous permettra aussi de découvrir des
anecdotes sur Claude François !
12h15 : Embarquement
13 h à 15 h : Repas
15 h à 16 h : Vous êtes sur Seine ?… Alors chantez et
dansez sur les chansons les plus festives de Claude François !
Durée de la croisière : 3 h 45 (plan du circuit en pièce
jointe)
Découvrez la magie et la féérie du retour de Claude François
… sur Seine !
Réservez dès maintenant et préparez-vous à vivre un moment
unique au cœur de la ville de Paris !
Inclus dans votre croisière :
– Déjeuner
croisière de 4 heures (menu unique en pièce jointe)
– Vue
panoramique sur la Tour Eiffel, la Cathédrale Notre-Dame et les autres sites
emblématiques de Paris…
–
Commentaires, et anecdotes sur la vie de Claude François à Paris
– Chanteur
interprétant les chansons de Claude François
(Attention ! Il ne
s’agit pas d’un sosie ! Pascal Dorient est un chanteur interprète du répertoire
de Claude François.
– Présence
d’invités surprises de l’entourage de Claude François !
****
Découvrez
la magie et la féérie du retour de Claude François … sur Seine !
Réservez dès maintenant et préparez-vous à vivre un moment
unique au cœur de la ville de Paris !
Attention les places sont limitées !
Réservez dès à présent.
Paiement sur HelloAssoc sur ce lien :
https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-claude-francois/evenements/croisiere-claude-francois-sur-seine
Au plaisir de vous y retrouver !
https://www.lesamisdeclaudefrancois.fr/
Le dimanche 08 mars 2026
de 12h00 à 16h00
payant
Tarif : 122 euros
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-03-08T13:00:00+01:00
fin : 2026-03-08T17:00:00+01:00
Date(s) : 2026-03-08T12:00:00+02:00_2026-03-08T16:00:00+02:00
Bateau Parisien Le Bretagne Port de la Bourdonnais Ponton 6 75007 Paris
Bateau Parisien Le Bretagne Port de la Bourdonnais Ponton 6 75007 Paris

https://www.lesamisdeclaudefrancois.fr/claude-francois-sur-seine/ +33685381605 contact@lesamisdeclaudefrancois.fr