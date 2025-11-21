Croisière Claude François sur Seine Bateau Parisien Le Bretagne Paris

L’association Les amis de Claude François vous propose une

croisière Claude François sur Seine !

Programme :

Déjeuner romantique sur un bateau Parisien avec les plus

belles chansons tendres de Claude François interprétées par un chanteur.

Vivez la magie

d’une croisière sur la Seine au cœur de Paris au départ de la Tour Eiffel.

Profitez d’un moment unique, mariant une vue panoramique à

couper le souffle sur les plus beaux monuments de Paris qui défilent au rythme

de l’eau à des plats élaborés à partir d’ingrédients frais et de saison, tout

en écoutant les chansons les plus tendres et romantiques de Claude François.

Réservez dès maintenant pour vivre une expérience

inoubliable à Paris, la ville où Claude François a vécu, travaillé et créé.

Avec cette croisière Claude François sur Seine, plongez dans

l’élégance ultime avec une cuisine française traditionnelle préparée sur place,

tout en profitant d’une vue panoramique sur les monuments emblématiques de

Paris le long de la Seine.

La croisière commentée vous permettra aussi de découvrir des

anecdotes sur Claude François !

12h15 : Embarquement

13 h à 15 h : Repas

15 h à 16 h : Vous êtes sur Seine ?… Alors chantez et

dansez sur les chansons les plus festives de Claude François !

Durée de la croisière : 3 h 45 (plan du circuit en pièce

jointe)

Inclus dans votre croisière :

– Déjeuner

croisière de 4 heures (menu unique en pièce jointe)

– Vue

panoramique sur la Tour Eiffel, la Cathédrale Notre-Dame et les autres sites

emblématiques de Paris…

–

Commentaires, et anecdotes sur la vie de Claude François à Paris

– Chanteur

interprétant les chansons de Claude François

(Attention ! Il ne

s’agit pas d’un sosie ! Pascal Dorient est un chanteur interprète du répertoire

de Claude François.

– Présence

d’invités surprises de l’entourage de Claude François !

****

Attention les places sont limitées !

Réservez dès à présent.

Paiement sur HelloAssoc sur ce lien :

https://www.helloasso.com/associations/les-amis-de-claude-francois/evenements/croisiere-claude-francois-sur-seine

Au plaisir de vous y retrouver !

https://www.lesamisdeclaudefrancois.fr/

Le dimanche 08 mars 2026

de 12h00 à 16h00

payant

Tarif : 122 euros

Public jeunes et adultes.

Bateau Parisien Le Bretagne Port de la Bourdonnais Ponton 6 75007 Paris

https://www.lesamisdeclaudefrancois.fr/claude-francois-sur-seine/ +33685381605 contact@lesamisdeclaudefrancois.fr https://www.facebook.com/Fonds.de.dotation.Claude.Francois/ https://www.facebook.com/Fonds.de.dotation.Claude.Francois/