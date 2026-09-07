Croisière sur le canal de Savières, Bateau Canal, Chanaz

Informations pratiques

Croisière sur le canal de Savières Samedi 19 septembre, 15h00 Bateau Canal Savoie

Adulte : 20 €

Enfant (3 à 15 ans) : 14 €

Moins de 3 ans : gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Embarquez pour une croisière historique et interactive de 1h30 sur le Canal de Savières et le Lac du Bourget, en compagnie du Musée Gallo-Romain de Chanaz.

Laissez-vous conter l’histoire fascinante du canal, de Chanaz et de ses habitants à travers les siècles, depuis l’époque gallo-romaine jusqu’à nos jours.

Une balade culturelle et ludique, idéale pour les familles, les curieux et les passionnés d’histoire locale.

Bateau Canal 347 route du Canal 73310 Chanaz Chanaz 73310 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes 04 79 54 51 80 http://www.bateaucanal.com [{« type »: « phone », « value »: « 04 79 54 51 80 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.bateaucanal.com/event/l-histoire-au-fil-du-canal-septembre/ »}] Chanaz chef lieu , embarquement avec Bateau Canal , les Bateaux du canal de Savières parkings

Embarquez pour une croisière historique et interactive de 1h30 sur le Canal de Savières et le Lac du Bourget, en compagnie du Musée Gallo-Romain de Chanaz.

©bateau canal