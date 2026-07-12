Croisière vers l’île de Bréhat (a/r) avec un départ de Binic Quai Surcouf Binic Binic-Étables-sur-Mer
mercredi 12 août 2026 · Quai Surcouf Binic · Binic-Étables-sur-Mer
Informations pratiques
Binic-Étables-sur-Mer
Croisière vers l’île de Bréhat (a/r) avec un départ de Binic
Quai Surcouf Binic Au Phare, La Jetée de Penthièvre Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 08:00:00
fin : 2026-08-12 18:30:00
Date(s) :
2026-08-12
Cap sur Bréhat pour une journée d’évasion !
Embarquez au port de Binic et laissez-vous porter le long de la côte du Goëlo falaises de la pointe de Pors Even, plage Bonaparte, baie de Paimpol… Après 45 minutes de traversée, l’île de Bréhat vous accueille pour une découverte en toute liberté.
Excursion à la journée visite libre de l’île
Départ du port de Binic, au bout de la jetée Penthièvre
Présentation à l’embarcadère 15 min avant le départ
Réservation et retrait des billets obligatoires, au plus tard la veille avant 16h, à l’Office de Tourisme de Binic-Étables-sur-Mer ou en ligne www.vedettesdebrehat.com.
Départs assurés à partir de 30 passagers minimum et sous réserve de conditions météo favorables. Billets remboursables uniquement en cas d’annulation du départ par la compagnie Vedettes de Bréhat.
Du 28 juillet au 22 août, un seuil de 4 700 visiteurs est appliqué entre 8h30 et 14h30 du lundi au vendredi pour accéder à l’île de Bréhat. Réservez à l’avance votre traversée !
En juillet et en août, privilégiez votre visite le samedi et le dimanche, jours de plus faible affluence. .
Quai Surcouf Binic Au Phare, La Jetée de Penthièvre Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne
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L’événement Croisière vers l’île de Bréhat (a/r) avec un départ de Binic Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-06-08 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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