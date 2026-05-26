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Danses bretonnes Square Rémi Colin Binic-Étables-sur-Mer

Danses bretonnes Square Rémi Colin Binic-Étables-sur-Mer mardi 14 juillet 2026.

Lieu : Square Rémi Colin

Adresse : Place de la Liberté

Ville : 22520 Binic-Étables-sur-Mer

Département : Côtes-d'Armor

Début : mardi 14 juillet 2026

Fin : mardi 14 juillet 2026

Tarif :

Binic-Étables-sur-Mer

Danses bretonnes

Square Rémi Colin Place de la Liberté Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Venez rejoindre l’amicale pour vous initier aux danses bretonnes . Pour des initiés et des non-initiés. Annulé en cas de pluie.   .

Square Rémi Colin Place de la Liberté Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 61 50 33 29 

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English :

L’événement Danses bretonnes Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-23 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme

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