Danses bretonnes Square Rémi Colin Binic-Étables-sur-Mer
Danses bretonnes Square Rémi Colin Binic-Étables-sur-Mer mardi 14 juillet 2026.
Binic-Étables-sur-Mer
Danses bretonnes
Square Rémi Colin Place de la Liberté Binic-Étables-sur-Mer Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
Date(s) :
2026-07-14
Venez rejoindre l’amicale pour vous initier aux danses bretonnes . Pour des initiés et des non-initiés. Annulé en cas de pluie. .
Square Rémi Colin Place de la Liberté Binic-Étables-sur-Mer 22520 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 61 50 33 29
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L’événement Danses bretonnes Binic-Étables-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-23 par Binic-Etables-sur-Mer Tourisme
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