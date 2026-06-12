Croisière vigneronne à bord du Salina Quai Commandant L’Herminier Pornic
Croisière vigneronne à bord du Salina Quai Commandant L’Herminier Pornic jeudi 18 juin 2026.
Pornic
Croisière vigneronne à bord du Salina
Quai Commandant L’Herminier Bateau Salina Pornic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-06-18 2026-06-19 2026-07-02 2026-07-03
Croisière vigneronne au coucher du soleil avec le Domaine des Hautes Noëlles et le voilier Salina
Au programme
Prenez le large au départ du port de Pornic pour une parenthèse sensorielle unique, où le vin et l’océan ne font plus qu’un. Anciennement navigateur avant de devenir vigneron au Domaine des Hautes Noëlles, Jean-Gabriel vous invite à découvrir ses cuvées océaniques là où elles puisent leur caractère en mer.
Lors de cette sortie exceptionnelle au crépuscule, laissez-vous conter l’histoire du domaine tout en dégustant une sélection de 6 cuvées commentées par le vigneron lui-même. Pour sublimer cette dégustation, un plateau de produits locaux (huîtres, charcuteries et fromages) vous sera servi à bord. En embarquant sur le Salina, vous contribuez également à la préservation du patrimoine maritime en faisant vivre ce bateau d’exception. .
Quai Commandant L’Herminier Bateau Salina Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 31 53 49 juliane@leshautesnoelles.com
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English :
Sunset wine cruise with Domaine des Hautes Noëlles and the Salina sailboat
L’événement Croisière vigneronne à bord du Salina Pornic a été mis à jour le 2026-06-09 par I_OT Pornic
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