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AGENDA · Toulon

Croisière vignobles en scène dans la rade de Toulon Port de Toulon Toulon

dimanche 18 octobre 2026 · Port de Toulon · Toulon

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
11:00:00
Lieu
Port de Toulon
Adresse
Au quai d’embarquement des Bateliers de la Côte d'Azur
Ville
83000 Toulon
Département
Var
Tarif
39 39 39

Toulon

Croisière vignobles en scène dans la rade de Toulon

Port de Toulon Au quai d’embarquement des Bateliers de la Côte d’Azur Toulon Var

Tarif : 39 – 39 – 39 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 11:00:00
fin : 2026-10-18 13:00:00

Date(s) :
2026-10-18

C’est un moment exceptionnel que nous vous proposons en exclusivité ! Embarquez pour une croisière vigneronne dans la fabuleuse rade de Toulon.
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Port de Toulon Au quai d’embarquement des Bateliers de la Côte d’Azur Toulon 83000 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 01 84 50 

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English : A Vineyard Cruise in the Spotlight in Toulon Harbor

We’re offering you an exclusive opportunity to embark on a sunset wine cruise in Toulon’s fabulous harbour.

L’événement Croisière vignobles en scène dans la rade de Toulon Toulon a été mis à jour le 2026-07-07 par Office de Tourisme Provence Méditerranée

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