Croisière Wakaï Balade de 2h sur le Canal de Garonne Le Mas-d’Agenais
mercredi 19 août 2026 · Le Mas-d'Agenais
Informations pratiques
Le Mas-d’Agenais
Croisière Wakaï Balade de 2h sur le Canal de Garonne
44 l’écluse Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-19 10:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Détente dans un cadre paisible pour découvrir le Slow Tourisme.
Détente dans un cadre paisible pour découvrir le Slow Tourisme.
La balade démarre au Mas d’Agenais, village typique du Lot-et-Garonne et qui possède un trèsor Le Christ sur la Croix de Rembrandt en direction de Caumont sur Garonne. Retour prévu au Mas d’Agenais.
Sur réservation. .
44 l’écluse Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44
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English : Croisière Wakaï Balade de 2h sur le Canal de Garonne
Relax in a peaceful setting and discover Slow Tourism.
L’événement Croisière Wakaï Balade de 2h sur le Canal de Garonne Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Val de Garonne
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