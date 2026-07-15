Informations pratiques

Le Mas-d’Agenais

Croisière Wakaï Balade de 2h sur le Canal de Garonne

44 l’écluse Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 35 – 35 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-19 10:00:00

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Détente dans un cadre paisible pour découvrir le Slow Tourisme.

Détente dans un cadre paisible pour découvrir le Slow Tourisme.

La balade démarre au Mas d’Agenais, village typique du Lot-et-Garonne et qui possède un trèsor Le Christ sur la Croix de Rembrandt en direction de Caumont sur Garonne. Retour prévu au Mas d’Agenais.

Sur réservation. .

44 l’écluse Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

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English : Croisière Wakaï Balade de 2h sur le Canal de Garonne

Relax in a peaceful setting and discover Slow Tourism.

L’événement Croisière Wakaï Balade de 2h sur le Canal de Garonne Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Val de Garonne