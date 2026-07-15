Croisière Wakaï Balade déjeuner Chez Marcel Le Mas-d’Agenais
vendredi 21 août 2026 · Le Mas-d'Agenais
Informations pratiques
Le Mas-d’Agenais
Croisière Wakaï Balade déjeuner Chez Marcel
44 l’écluse Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne
Tarif : 55 – 55 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 10:00:00
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-21
Profitez d’une balade d’environ 3h et d’une halte gourmande Chez Marcel à Lagruère.
Profitez d’une balade d’environ 3h et d’une halte gourmande Chez Marcel à Lagruère.
La balade démarre au Mas d’Agenais, village typique du Lot-et-Garonne et qui possède un trésor, Le Christ sur la Croix de Rembrandt en direction de Lagruère, bastide avortée du Val de Garonne. Une halte de 2 heures est prévue au restaurant Chez Marcel , une institution en Val de Garonne où Marcel le chef cuisinier vous proposera une cuisine savoureuse et typique du Sud-Ouest. A la suite du repas choisi librement au sein du restaurant ou servi à bord, l’équipage vous ramenera au point de départ au Mas d’Agenais.
Sur réservaltion. .
44 l’écluse Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44
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English : Croisière Wakaï Balade déjeuner Chez Marcel
Enjoy a walk lasting about 3 hours and a gourmet stop at Chez Marcel in Lagruère.
L’événement Croisière Wakaï Balade déjeuner Chez Marcel Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Val de Garonne
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