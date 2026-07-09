Informations pratiques

Le Mas-d’Agenais

Croisière Wakaï Balade journée sur le Canal de Garonne

44 l’écluse Le Mas-d’Agenais Lot-et-Garonne

Tarif : 130 – 130 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 10:00:00

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Embarquez depuis le quai d’accostage de Wakaï au Mas d’Agenais pour une journée au fil de l’eau et passez des instants privilégiés à bord avec un déjeuner aux saveurs locales.

Embarquez depuis le quai d’accostage de Wakaï au Mas d’Agenais pour une journée au fil de l’eau et passez des instants privilégiés à bord avec un déjeuner aux saveurs locales.

La balade vous emmène du Mas d’Agenais, village typique du Lot-et Garonne et qui possède un trésor Le Christ sur la Croix de Rembrandt en direction de Villeton ou de Pont des Sables. Lors de cette balade le repas vous sera servi à bord sur le pont à l’arrêt tout au long de la croisière des explications vous seront donnés sur le Canal de Garonne.

Sur réservation. .

44 l’écluse Le Mas-d’Agenais 47430 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

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English : Croisière Wakaï Balade journée sur le Canal de Garonne

Board at the Waka%EF dock in Mas d’Agenais for a day on the water and enjoy a special experience on board with a lunch featuring local flavors.

L’événement Croisière Wakaï Balade journée sur le Canal de Garonne Le Mas-d’Agenais a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Val de Garonne