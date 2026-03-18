Croisières Commentées sur la Saône Débutez l’aventure ! Route de Chassey-lès-Scey Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin

Croisières Commentées sur la Saône Débutez l’aventure !

Route de Chassey-lès-Scey Port de plaisance de Scey-sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin Haute-Saône

Tarif : – – 8 EUR

Tarif enfant

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 16:00:00

fin : 2026-08-22 17:30:00

Date(s) :

2026-07-18 2026-08-22 2026-09-12

En juillet, août et septembre, embarquez pour un voyage inoubliable à bord de l’Audacieux.

Croisières repas ou thématiques (commentées*, apéritives, RDV du Terroir…), à bord de l’Audacieux, nous vous ferons découvrir tous les secrets de la Saône !

Organisateur de croisières sur la Saône depuis 2018, notre Office de tourisme vous propose un accompagnement de l’achat à l’embarquement, pendant toute la durée de la croisière et jusqu’à l’amarrage final au port de plaisance Plongez dans l’histoire de la navigation fluviale du XIXème siècle, flirtez avec la voûte du tunnel de Saint-Albin et admirez la beauté naturelle de la Saône !

Émerveillez-vous et partagez des moments conviviaux avec vos amis et votre famille, réservez vos places dès aujourd’hui !

Faites une Escale Intense dans les Combes

A découvrir aussi les croisières Rendez-vous du Terroir pour savourer des produits locaux de qualité, la croisière repas La Noctambule pour découvrir la Saône au coucher de soleil, ou encore les croisières apéritives Croq’tail , alliant convivialité et découverte autour d’un apéritif gourmand !

Possibilité d’offrir une croisière avec nos chèques cadeau

*Offre Carte Avantages Jeunes pour une place tarif plein acheté, la 2ème à tarif réduit. .

Route de Chassey-lès-Scey Port de plaisance de Scey-sur-Saône Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin 70360 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 68 89 04 info@otc3.fr

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English :

L’événement Croisières Commentées sur la Saône Débutez l’aventure ! Scey-sur-Saône-et-Saint-Albin a été mis à jour le 2026-03-18 par OFFICE DE TOURISME DES COMBES A LA SAÔNE