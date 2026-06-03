Cromac en fête Le bourg Cromac
Cromac en fête Le bourg Cromac samedi 18 juillet 2026.
Cromac
Cromac en fête
Le bourg 2 Place du 8 Mai 1945 Cromac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 08:00:00
fin : 2026-07-18 23:59:00
Date(s) :
2026-07-18
Venez passer une journée festive et conviviale pour cette 4ème édition de Cromac en Fête. Au programme brocante, attractions foraines, exposition de 2 roues en tout genre, animations de rue, messe, tracteurs tondeuse, soirée dansante avec une DJ, et pour bien clôturer la journée, un feu d’artifice sur l’étang. .
Le bourg 2 Place du 8 Mai 1945 Cromac 87160 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 72 03 mairie.cromac@wanadoo.fr
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English : Cromac en fête
L’événement Cromac en fête Cromac a été mis à jour le 2026-06-03 par Terres de Limousin