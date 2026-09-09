Croq’histoires (dès 3 ans) Rue de la Grande Abbaye Fréhel

Informations pratiques

Fréhel

Croq’histoires (dès 3 ans)

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-09 10:30:00

fin : 2026-09-09 11:30:00

Date(s) :

2026-09-09

Des histoires à croquer !

Ouvre grand tes oreilles pour dévorer les histoires tu vas te régaler !

Animé par Martine et Gisèle de l’association Lire et faire lire. .

Rue de la Grande Abbaye Médiathèque Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 41 51 12

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English :

L’événement Croq’histoires (dès 3 ans) Fréhel a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme