Informations pratiques

Fréhel

Concert Vagalumé

Chapelle Saint-Sebastien Fréhel Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-03 20:30:00

fin : 2026-09-03

Date(s) :

2026-09-03

Vagalumé luciole en portugais

David Hopkins aux percussions, Alban Sheirer à la guitare et Minouche voix, n’goni et petites percussions. Un trio musical original qui propose du blues, du gospel, de la chanson française à la bossa-nova .

Chapelle Saint-Sebastien Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 04 72 22

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English :

L’événement Concert Vagalumé Fréhel a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme