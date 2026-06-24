AGENDA · Fréhel
Concert Vagalumé Fréhel
jeudi 3 septembre 2026 · Fréhel
Informations pratiques
Fréhel
Concert Vagalumé
Chapelle Saint-Sebastien Fréhel Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-03 20:30:00
fin : 2026-09-03
Date(s) :
2026-09-03
Vagalumé luciole en portugais
David Hopkins aux percussions, Alban Sheirer à la guitare et Minouche voix, n’goni et petites percussions. Un trio musical original qui propose du blues, du gospel, de la chanson française à la bossa-nova .
Chapelle Saint-Sebastien Fréhel 22240 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 32 04 72 22
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English :
L’événement Concert Vagalumé Fréhel a été mis à jour le 2026-06-24 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme
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